Yaya Toure (34), koji će na kraju sezone napustiti redove novog engleskog šampiona Manchester Cityja izjavio je da mrzi Nemanju Matića, fudbalera Manchester Uniteda, jer mu je on bio najteži protivnik s kojim se susreo u Premier ligi.

“Mrzim ga. On je tako težak igrač za protivnika. Visok je i jak. Bilo je zabavno igrati protiv njega, iako je bilo teško. On je moćan. Kada bi tražio protivnika koji bi mogao da me zaustavi, ima ih samo nekoliko, a među njima je Matić. On je taj koji mi je uvijek mogao stvoriti probleme. Može trčati, može se vraćati, može da vas prati, borben je. Stvarno dobar igrač“, istakao je Toure.



Iskusni vezni fudbaler iz Obale Slonovače naglasio je da kako mu je Sergio Aguero najdraži saigrač u Manchester Cityju.



“Svi znaju da mi je Aguero drag. Volim Aguera, koji je tako dobar i kompletan napadač. Volim Davida Silvu i Vincenta Kompanyja. Nedostajaće mi moji saigrači. Nedostajaće mi moj mali Raheem Sterling, mali Leroy Sane. Oni su kao moje bebe“, bio je emotivan u izjavi za britanske medije Toure.



City će večeras ugostiti Brighton u pretposljednjem kolu prvenstva, a menadžer Josep Guardiola ranije je najavio da će sve biti u znaku Tourea. U posljednjem kolu novi šampion gostovaće Southamptonu.



Toure je u Manchester City stigao 2010. godine iz Barcelone za 27 miliona eura. Za “građane“ je odigrao 315 zvaničnih utakmica i postigao 82 gola. Sa Cityjem je osvojio tri naslova šampiona Engleske i dva Liga kupa, te po jedan FA kup i Superkup. U dresu reprezentacije Obale Slonovače upisao je 100 nastupa uz 19 pogodaka.





