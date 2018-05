Paris Saint-Germain bez problema savladao je Les Herbiers, francuskoj trećeligaša, u finalu Kupa Francuske i tako došao do novog trofeja (2:0).

Foto: 24sata.info

PSG je dominirao od prve minute. Prvo je Le Celso u petoj minuti pogodio stativu. Nakon toga Mbappe je također zatresao stativu. Veliku šansu imao je i Di Maria u 19. minuti. Samo minutu još jednom se tresao okvir gola Les Herbiersa, a ponovo je Le Celso pogodio stativu.



Le Celso je pogodio za 1:0 u 26. minuti. Bila je to “treća sreća”. Dani Alves je bio blizu pogotka u 35. minuti. Do kraja prvog dijela utakmice nije bilo promjene rezultata. Marquinhos je postigao pogodak u 50. minuti, ali je isti poništen.



Mbappe je pokušao u 70. minuti. Prednost Parižana udvostručio je Edinson Cavani, koji je pogodio sa bijele tačke u 74. minuti. Do kraja utakmice nije bilo većih prilika, tako da nije bilo ni promjene rezultata.





(SCsport)