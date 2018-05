Hrvatski reprezentativac Marko Pjaca trenutno se nalazi na posudbi u njemačkom Schalkeu. Pjaca je pod ugovorom s Juventusom, a na odlazak u Njemačku odlučio se u zimskom prijelaznom roku.

Marko Pjaca / 24sata.info

Hrvatski napadač oporavljao se od teške povrede ligamenata te je tražio klub u kojem će se polako vratiti u formu i uhvatiti kontinuitet koji bi mu dobrodošao prije Svjetskog prvenstva. Schalke se činio kao odličan izbor za bivšeg napadača zagrebačkog Dinama, a sadašnji trener njemačkog kluba Domenico Tedesco inzistirao je na Pjacinom dolasku, zbog čega je čudno što Pjaca nije igrao onoliko koliko se očekivalo, prenosi Index.hr.



U Bundesligi je dosad skupio sedam nastupa, od čega je samo tri puta bio u početnoj postavi, a u Kupu je odigrao i započeo dvije utakmice. Tako je skupio 387 minuta i postigao dva gola.



Uprkos tim svim problemima, Juventus ne planira tako lako odustati od igrača kojeg je platio 23 miliona eura. Čelnici talijanskog diva prilikom dogovora posudbe nisu htjeli ni čuti da se u ugovor stavi mogućnost otkupa.



Pjaca je ovih dana tema talijanskih medija, igračev agent Marko Naletilić u razgovoru za Tuttosport najavio je Pjacin povratak u Torino.



''Juventus vjeruje u njega, zbog čega nisu htjeli ostaviti Schalkeu nikakvu mogućnost otkupa. Marko ima istu ideju, vidi se u Juventusu, njihov je igrač i želi se vratiti. To je dogovor iz januara, iako se u nogometu stvari mogu brzo okrenuti", rekao je Naletilić koji je priznao da je više očekivao od ove posudbe.



"Očekivali smo više, djelomično i jer je trener Tedesco uvjerio Marka da izabere Schalke. Očekivali smo da će do ovog dijela sezone skupiti više utakmica, ali realno je da mu treba puno vremena za povratak u pravu formu nakon onakve povrede. Schalke je drugi i bori se za Ligu prvaka, s pravom su gledali interese momčadi. Kako god, bilo je to pozitivno iskustvo, uvjeren sam da će dobro doći Marku uoči Svjetskog prvenstva i sljedeće sezone u Juventusu", otkrio je Marko Naletilić.





