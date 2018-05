Nekada smo nakon najvećih utakmica današnjice, poput sinoćnje između Barcelone i Reala (2:2), jutro kasnije pričali o utakmici i sjajnim potezima koji su ih obilježili, a danas sve više pričamo o sucima i njihovim pogreškama. Tako je i jutro nakon El Clasica, posljednjeg u karijeri Andresa Inieste.

Foto: 24sata.info

U samoj završnici prvog poluvremena glavni sudac susreta Alejandro Hernandez razmahao se kartonima. Najprije je pokazao dva žuta igračima Barcelone, a potom i Garethu Baleu za oštar, ali i namjeran prekršaj na Umtitiju. Samo minutu kasnije pokazao je izravni crveni Sergiju Robertu zbog udaranja Marcela u glavu.



Messi izvrijeđao suca sa žutim kartonom?



Po mnogima je sudac u toj situaciji pokazao dvostruke kriterije i praktički uništio drugo poluvrijeme koje je bilo prilično flah. Vidjeli jesmo dva pogotka, ali to bi vjerojatno bilo puno, puno bolje da je Barcelona imala isti broj igrača kao i Real.



ŽUTI KARTONI I CRVENI U ZAVRŠNICI 1. POLUVREMENA



Iako je cijelo drugo poluvrijeme Real imao igrača više, kapiten Sergio Ramos smatra da su trebali imati i dva igrača više, nakon što je Lionel Messi iznapadao suca zbog crvenog kartona Robertu. Naime, Argentinac je u tom trenutku već imao žuti karton, a onda je navodno sucu rekao ovo:



"Ti si govno. Ti si govno. Dobar je osjećaj kad im pomažeš."



Priču je potvrdio i Sergio Ramos, koji je nakon utakmice izjavio:



"Messija nije bilo briga što ima žuti karton. Navalio je na suca u tunelu i izvršio pritisak. Ne znam ima li tamo kamera, ali to se jasno moglo vidjeti. To nije bio nogomet u nastavku", rekao je Ramos pa čestitao Barceloni na naslov prvaka.



"Oni nisu osvojili Primeru zahvaljujući pomoći sudaca, kao što ni mi nismo u finalu Lige prvaka zahvaljujući njihovoj pomoći. Čestitam im. Bili su bolje izbalansirani u ligi od nas i to su iskoristili na najbolji mogući način."







(24sata.info)