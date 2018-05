U velikom španskom derbiju između Barcelone i Reala pobjednika nije bilo, pošto je utakmica završila rezultatom 2:2.

Foto: Twitter

Počelo je na fantastičan način. Nakon uvodna dva pokušaja Cristiana Ronalda koji su bili bezopasni, Barcelona je povela. Igrao se deseti minut kada su Katalonci odigrali sjajan napad kojeg je još ljepše završio Luis Suarez.



No, gosti su odmah nakon toga zaigrali mnogo bolje i poravnali već u 14. minuti preko Ronalda. Kao i kod gola Barce, pogotku je prethodila odlična kombinacija ofanzivnih igrača Madriđana.



Taj gol dao je krila Kraljevskom klubu koji je imao dvije nevjerovatne prilike, obje preko Ronalda u nastavku prvog dijela. Prvo je Ter Stegen intervenisao u situaciji ‘jedan na jedan’, a onda je samo dvije minute kasnije lijevom nogom šutirao tik pokraj gola Barcelone..



Nevjerovatne tenzije viđene su na kraju prvog dijela. Prvo su Suarez, Messi i Ramos dobili po žuti karton, a onda je Sergi Roberto dobio direktno isključenje zbog udaranja Marcela.



Tu nije bio kraj čudesnim stvarima, pošto je na poluvremenu zbog povrede morao Ronaldo izaći sa terena, a u igru je ušao Marco Asensio.



Ipak, Barcelona je mnogo bolje igrala na otvaranju drugog dijela, te se nije osjetilo to što imaju igrača manje. Dobra igra se isplatila u 52. minuti kada je Lionel Messi postigao majstorski pogodak kojem je, ruku na srce, prethodio evidentan faul kojeg je napravio Luis Suarez.



Nakon toga Barcelona je postigla još jedan pogodak, ali on nije priznat jer je dosuđen ofsajd. Situacija je bila diskutabilna, te se nije moglo dobro procijeniti da li je gol bio regularan.



Igrao se 72. minut kada je Gareth Bale divno pogodio sa vrha šesnaesterca i tako donio poravnanje. Slabo suđenje se nastavilo i u finišu susreta, kada je sudija Hernandez propustio dosuditi penal za Real nakon što je udarac dobio Marcelo u protivničkom šesnaestercu.





(SCsport)