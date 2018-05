Arsene Wenger je danas vodio posljednji put Arsenal na Emiratesu. Topnici su razbili Burnley rezultatom 5:0, a nakon meča upriličena je ceremonija oproštaja Francuza od Arsenalovih navijača nakon 22 godine.

Foto: Twitter

Wenger je dobio i mali zlatni pehar u znak zahvalnosti za sezonu 2003/2004 koju je vodio do titule prvaka Engleske bez poraza.



"Na početku želim da poželim brz oporavak mom kolegi Alexu Fergusonu", bile su prve Wengerove riječi koje su pozdravljene gromoglasnim aplauzom sa tribina.



"Uvijek ću biti navijač Arsenala. To mi je u krvi, svi snovi i brige su dio nas. Zahvalio bih se svima u klubu koji su zaslužni što je naš klub ovoliko velik. Zahvaljujem se i igračima koji su zaista posebni, kako na terenu tako i van njega. Pružite im podršku iduće sezone jer oni to zaslužuju. Nedostajat ćete mi. Hvala vam što ste bili važan dio mog života. Nadam se da se vidimo uskoro", poručio je Wenger navijačima Arsenala.



Nakon toga uslijedio je dugi počasni krug, posljednji put pred navijačima Arsenala.





(Klix.ba)