Atletico Madrid je davno osigurao Ligu prvaka, a stigli su i do finala Europa lige. No ekipa Diega Simeonea koji je suspendovan na četiri utakmice nije mogla do pobjede protiv Espanyola koji je blizu crte, ali sa dovoljno bodova za opstanak. Griezmann je počeo sa klupe, a Coste nije bilo zbog žutih kartona i to se odmah osjetilo na igri domaće ekipe.

Foto: Agencije