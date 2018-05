Trener fudbalera Real Madrida Zinedine Zidane čestitao je Barceloni osvajanje šampionske titule i rekao da je teže osvojiti titulu u Španiji nego Ligi prvaka.

Arhiv / 24sata.info

Zidane je to izjavio neposredno pred "El klasiko" između Reala i Barcelone, koji se igra večeras od 20:45 na Kamp Nou.



"Najvažnije je da poštujemo ono što je Barcelona uradila, osvojila šampionsku titulu. Primeru je najteže osvojiti, ali i najljepše", rekao je Zidane.



On je ponovio da njegovi igrači neće napraviti počasni špalir za igrače Barcelone, pošto fudbaleri Barcelone to nisu učinili u decembru, kada su igrači Reala osvojili svjetsko klupsko prvenstvo.



Barcelona je prošle nedjelje osvojila titulu, a ove sezone osvojila je "duplu krunu", pošto je trijumfovala i u Kupu kralja.



Barcelona će pokušati da postane prva ekipa koja je sezonu završila bez poraza u španskom prvenstvu, po sadašnjem formatu takmičenja u Primeri. Do kraja šampionata ostala su četiri kola.



Real ima šansu da osvoji jedan trofej ove sezone, pošto će 26. maja u Kijevu igrati protiv Liverpula, u finalu Lige prvaka.

(24sata.info / Beta)