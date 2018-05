Ekipa Crystal Palaca savladala je Stoke na Bet365 stadionu rezultatom 2:1 u susretu 37. kola engleskog Premiershipa, a ovim porazom domaći igrači faktički su se oprostili od igranja u društvu najboljih i sljedeće godine.

Stoke nakon 37 odigranih utakmica ima 30 bodova, tri manje od Swanseaja koji ima 33 i prvi je iznad zone ispadanja, ali Labudovi će do kraja sezone odigrati još tri utakmice. S druge strane, Stoke očekuje samo jedan meč i gostovanje upravo kod Swanseaja.



No, krenimo redom. Stoke je u 43. minuti stigao u vodstvo. Strijelac sjajnog pogotka iz slobodnog udarca bio je Shaqiri, a to je ujedno bio i rezultat prvog poluvremena.



Crystal Palace je u 68. minuti izjednačio rezultat preko McArthura, a kada su igrači Stokea sve karte bacili u napad kako bi stigli na kraju do pobjede, Crystal Palace je postigao drugi pogodak preko Van Aanholta za konačnih 2:1.



Ovom pobjedom, Crystal Palace se na nevjerovatan način izvukao od ispadanja nakon što su katastrofalno počeli sezone, ali je dolazak velikog Roya Hodgsona magično spasio ovaj klub i oni će i sljedeće godine igrati u Premiershipu.





