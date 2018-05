Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je danas u Lafborou Dansku sa 3:2 u susretu prvog kola grupe C Evropskog prvenstva 2018.

Foto: 24sata.info

Danci su do prednosti došli već u 7'. Gustav Tang Isaksen je odlično prošao po desnoj strani i ubacio u kazneni prostor bh. tima gdje se najbolje snalazi Nikolas Landberg Dyhr i sa desetak metara šalje loptu iza leđa Luke Kačavende.



Rose-Villadsen u 20' ulazi u šesnaesterac reprezentacije BiH sa desne strane i šutira iz povoljne pozicije, a Kačavenda izbacuje loptu u korner.



Isti igrač je u 28' još jednom sa desne strane ušao u naš kazneni prostor i asistirao Muameru Brajancu koji pokušava sa peterca, ali se Kačavenda još jednom istakao i sačuvao svoju mrežu. U nastavku akcije šutirao je i Dyhr sa desetak metara, a bh. defanzivci su izblokirali taj udarac.



Nastavili su Danci da prijete po desnoj strani, pa je tako i Isaksen pokušao u 36', a Kačavenda je još jednom odlično intervenisao i izbacio loptu u korner.



Na otvaranju drugog poluvremena zaprijetio je i bh. tim. Malik Memišević je u 42' krenuo ka golu Danske, ali su protivnički defanzivci u kaznenom prostoru uspjeli da ga izblokiraju i skrenu loptu u korner.



Memišević u 47' izjednačuje rezultat. Slobodan udarac iskosa sa desne strane je izveo kapiten Ajdin Hasić, ubacio u šesnaesterac Danske gdje lopta dolazi do napadača Verdera koji sa manje od deset metara ne griješi i pogađa za 1:1.



Denil Badžak je u 55' prošao pored dva igrača Danske i šutirao sa ivice kaznenog prostora, a lopta odlazi preko gola.



Badžak je imao još jednu priliku nakon dodavanja Hasića, ali je golman Andreas Sondergaard na vrijeme istrčao i izblokirao pokušaj našeg krilnog napadača.



Muminović u 68' centrira sa desne strane, Memišević je bio najviši u skoku i sa oko sedam metara glavom loptu šalje pored stative.



Alen Mehić u 71' prekršajem u kaznenom prostoru zaustavlja Isaksona. Penal je izveo Andreas Markvad Kirkeby i pogodio za 2:1 u korist Danske.



Samo minutu poslije Hasić prolazi po desnoj strani i asistira Maliku Memiševiću koji izjednačuje rezultat preciznim šutem sa 15-ak metara.



Ajdin Hasić je u 76' ponovo u ulozi aistetna. Naš kapiten je izveo korner, a rezervista Nemanja Nikolić glavom postiđe treći pogodak za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Do kraja utakmice bh. igrači su sačuvali prednost i osvojili prva tri boda na ovogodišnjem Euru.



Danska-Bosna i Hercegovina 2:3 (1:0)







(24sata.info)