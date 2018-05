Kadetski nogometni reprezentativci BiH sutra će igrati protiv Danske utakmicu u okviru grupe C Evropskog prvenstva u Engleskoj.

Zoran Erbez / 24sata.info

Šef stručnog štaba 'U-17' tima Bosne i Hercegovine na ovom Euru Zoran Erbez izrazio je zadovoljstvo obavljenim pripremama u Zenici i Engleskoj.



- Radili smo u odličnoj atmosferi i ekipa je spremna za EP. Sutra nas očekuje meč sa Danskom koju dobro poznajemo. Radi se o kvalitetnoj ekipi koja zna šta hoće. Imaju dobre pojedince, brzi su i tehnički potkovani. Bit će to teška utakmica bez obzira na to što smo ih pobijedili u elitnom krugu. Moramo biti oprezni ukoliko želimo da dođemo do pozitivnog rezultata - rekao je Erbez.



Danski selektor Michael Pedersen očekuje bolju igru svog tima u odnosu na prethodni susret dviju selekcija.



- Pokušaćemo ovaj put da se bolje pripremimo za meč sa Bosnom i Hercegovinom jer smo u prethodnom susretu poraženi od njih. Sigurno je da želimo pobjedu, ali i protivnik razmišlja na taj način. Moramo u sutrašnjem meču pokazati mnogo više nego u elitnom krugu - dodao je Pedersen.



Prvi meč na Evropskom prvenstvu Bosna i Hercegovina će odigrati protiv Danske sutra u 13.30 sati (CET) na stadionu Univerziteta u Lafborou koji može da primi 3.400 gledalaca, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.



(FENA)