Na današnji dan 1992. godine zapaljen je stadion "Grbavica", simbol otpora Sarajeva.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu "Grbavica" ili, popularno zvana "Dolina ćupova", postala je prva borbena linija, a zapadna tribina, prenesena sa stadiona 6. april sa Marindvora prilikom same izgradnje stadiona, zapaljena je, dok je dio stadiona miniran. S tribinom zajedno je izgorjelo i nestalo 316 pehara, od čega su 42 pripadala nogometnom, a razliku u broju osvojili su ostali klubovi iz Sportskog društva Željezničar, koje je tada brojalo 14 klubova. Ipak, neki pehari koji su bili u prostorijama kluba na Marindvoru su sačuvani i danas krase vitrine Plavog salona.



Potpisivanje Mirovnog sporazuma u Dejtonu je donijelo kraj rata, a konačan povratak Grbavice pod kontrolu grada se desio 19. marta 1996. godine. Otad pa do danas "Grbavica" živi svoj novi život, a s njom i njenim stanovnicima i naš stadion. Iako gotovo potpuno uništen, na stadionu punom vidnih ožiljaka je već 2. maja 1996. godine odigrana prva zvanična utakmica. Bio je to, prikladno, gradski derbi u kojem su Željezničar i Sarajevo odigrali neriješeno (1:1).



Dvadeset šest godina poslije "Grbavica" je dom odigravanja evropskih utakmica našeg Kluba i A reprezentacije BiH, piše fkzeljeznicar.ba.





