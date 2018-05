Fudbaleri Sarajeva u subotu gstuju ekipi Krupe, u susretu 8. kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine.

Husref Musemić / 24sata.info

Šef stručnog štaba FK Sarajevo Husref Musemić ističe da je ekipa Krupe umorna nakon prvog meča finala Kupa BiH protiv Željezničara, te da je njegova ekipa podigla formu u posljednjim mečevima, saopćeno je iz FK Sarajevo.



- Podigli smo formu, a to pokazuju rezultati iz posljednjih utakmica. Krupa je imala jučer tu prvu utakmicu finala Kupa, sigurno je da su usmjereni ka revanšu i pokušat ćemo da iskoristimo njihov umor. U ovom trenutku Krupa ima određenih problema sa povredama, ali u jednoj utakmici je sve moguće. Ipak, sigurno je da imamo kvalitet kako bismo rješili pitanje pobjednika u našu korist - rekao je Musemić.



Osvrnuo se i na igrački kadar u prvom timu Sarajeva.



- Sarić i Rahmanović propuštaju utakmicu zbog tri žuta kartona, a Šofranac trenira sa ekipom. Vidjet ćemo nakon današnjeg treninga u kakvom je stanju, da li će putovati sa ekipom ili neće. Za svaki izostanak imamo rješenje i nadam se da ćemo to i pokazati na terenu - ističe Musemić.



Nakon dvije vezane pobjede protiv Širokog Brijega i Radnika, atmosfera u timu "bordo" kluba je znatno bolja, što dodatno ulijeva nadu treneru Sarajeva pred nadolazeći susret.



- Atmosfera je sigurno bolja. Igrači su svjesni da želimo u Evropu. U borbi smo za to treće mjesto, smatram da imamo velike šanse i bez obzira na ishod finala Kupa. Želimo da budemo treći i na taj način ovog ljeta obezbijedimo klubu međunarodne utakmice - zaključio je Musemić.



Utakmica između Krupe i Sarajeva na rasporedu je u subotu, 5. maja s početkom u 14 sati.



(FENA)