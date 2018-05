Kadetska nogometna reprezentacija jučer je doputovala u Englesku nakon čega je obavila jedan trening.

Foto: 24sata.info

Defanzivac Slobode i kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine Asim Muratović kaže da je ekipa spremna za Euro koji počinje 4. maja.



- Svi smo raspoloženi, zdravi i spremni za prvenstvo Evrope. Potrudit ćemo se da već protiv Danske ostvarimo što bolji rezultat kako bismo rasterećeniji dočekali preostale dvije utakmice grupne faze. Odlična smo ekipa, ali moramo iskoristiti svaku šansu koja nam se ukaže jer na velikom takmičenju nema lakih protivnika. Samo ukoliko svi budemo pružili maksimum možemo doći do željenih rezultata - naveo je Muratović.



Ističe i pozitivnu atmosferu među igračima, ali i da je u dobroj formi, saopćeno je iz Nogometnog savez BiH.



- Što je najvažnije i ostali momci koji su došli u Englesku igraju na visokom nivou. Kompaktni smo i dobra atmosfera vlada između nas. Nadam se da će to biti naša prednost na ovom turniru i da ćemo biti uspješni - poručio je.



BiH se nalazi u grupi C zajedno s Danskom, Belgijom i Republikom Irskom.



Prvu utakmicu BiH će igrati protiv Danske u subotu od 13.30 sati.

(FENA)