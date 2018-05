Roma je u okviru revanš susreta polufinala Lige prvaka dočekala Liverpool i slavila pobjedu od 3:2, međutim zbog visokog trijumfa(5:2) u prvom susretu u finale Lige prvaka su se plasirali Englezi

Foto: 24sata.info

Liverpool je u 9. minutu preko Manea stigao do vodstva.



Firmino je odlično povukao kontranapad i uposlio Manea koji izlazi sam pred Alissona i matira Brazilca za vodstvo Redsa od 1:0.



U 15. minutu El Shaarawy je odlično spustio loptu u peterac Liverpoola, da bi Lovren nespretno napucao Milnera te lopta završava iza leđa Kariusa, pa tako Roma stiže do poravnanja.



Igrala se 23. minuta kada je Robertson odlično probio po lijevoj strani i uposlio Manea, ali njegov udarac blokira odbrana Rome.



Liverpool je u 26. minutu stigao do novog vodstva na Olimpicu.



Nakon kornera za Liverpool, odbrana Rome loše reaguje, te se lopta odbija do Wijnalduma koji sa nekoliko metara matira nemoćnog Alissona za novo vodstvo Redsa.



34. minut El Shaarawy je napravio dobar prodor, nakon kojeg je šutirao, međutim njegov udarac zaustavlja stativa.



Do kraja poluvremena nije bilo većih uzbuđenja pa se na odmor otišlo sa vodstvom Redsa od 2:1.



Roma je bolje otvorila drugo poluvrijeme, te je već u 49. minutu mogla do odlične prilike za postizanje pogotka, ali sudije su odlučile svirati ofsajd poziciju za Edina Džeku, umjesto pokazati na bijelu tačku.



El Shaarawy je u 52. minutu probio po lijevoj strani i šutirao, ali Karius brani, međutim odbijena lopta dolazi do Edina Džeke, koji je posprema u mrežu Liverpoola za izjednačenje rezultata na 2:2.



Igrala se 62. minuta kada se u odličnoj prilici našao El Shaarawy i šutirao u nebranjeni dio mreže Kariusovog gola, međutim Van Dijk je reagovao i rukom zaustavio udarac krilnog napadača Vučice, ali Skomina ni ovaj put nije reagovao.



Kolarov je samo nekoliko minuta kasnije pronašao Džeku na drugoj stativi gola Liverpoola, ali udarac Dijamanta odlazi preko gola.



Roma je u narednih 20-ak minuta susreta konstantno napadala, te su se nekoliko puta u šansi nalazili Schick, El Shaarawy i Džeko, međutim nisu bili precizni pa se rezultat nije mijenjao.



Igrao se 86. minut kada je Kolarov odlično dodao do Nainggolana, a Belgijanac fenomenalnim udarcem matirao Kariusa za preokret na Olimpicu.



Skomina je u 93. minutu svirao jedanaesterac za Vučicu. Odgovornost je preuzeo Nainggolan i pogodio za vodstvo Rome od 4:2, odnosno postavio konačan rezultat susreta, te je Roma tako ostvarila pirovu pobjedu, dok će u finale zbog trijumfa od 5:2 u prvom meču ići ekipa Liverpoola.

Momčad Liverpoola u finalu čeka Real Madrid, a ovaj susret će se igrati 26. maja u Kijevu.

(24SATA.INFO / SCsport)