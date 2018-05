Trener Real Madrida Zinedine Zidane izjavio je da "nije normalno" to što će njegov klub treći put uzastopno igrati finale Lige prvaka.

Zinedine Zidane / 24sata.info

"Još ništa nismo osvojili, u finalu smo i to je sve. Nije normalno tri puta zaredom igrati finale Lige prvaka, ali kada smo tu, pokušaćemo da pobijedimo. Ovaj klub ima veliku historiju, a mi pišemo još nove. Real nikad ne odustaje", rekao je Zidane.



Zidane je prethodne dvije sezone vodio Real do dva vezana trofeja Lige prvaka, što se dogodilo po prvi put u historiji elitnog takmičenja, dok će sada imati priliku da stigne do rekordnog 13. trofeja.



Ove će imati šansu i za treći, pošto je eliminisao Bayern poslije pobjede 2:1 u Njemačkoj i rezultata 2:2 u Španiji u utorak.



"Uradićemo sve da odbranimo trofej", istakao je Zidane i dodao da se odlično osjeća zbog svega ostvarenog do sada.



Kapiten Real Madrida Sergio Ramos rekao je da želi novi 'ušati' trofej.



"Ponovo smo u finalu i idemo da odbranimo trofej. Bayern je odličan tim koji je pokazivao da je težak protivnik godinama. Nije nam bilo lako, ali smo bili bolji. Vjerujem u trofej i spremamo se za finale", rekao je Ramos.





(24sata.info)