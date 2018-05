Fudbaleri Željezničara danas na Grbavici dočekuju ekipu Krupe u prvom meču finala Kupa Bosne i Hercegovine.

Foto: Arhiv

Željezničar u susret ulazi kao favorit, ali trener 'plavih' Admir Adžem poziva na oprez, navodeći da njegov tim čeka zahtjevna utakmica.



- Krupa je dobra ekipa, sve svoje snage su usmjerili na Kup, ali ja vjerujem da naša ekipa ima snage da iz ovog dvomeča izađe kao pobjednik. Nadamo se da ćemo ostvariti pobjedu, po mogućnosti bez primljenog gola, što bi nam olakšalo posao u revanšu - rekao je Adžem.



Željezničar i Krupa u ovoj sezoni odigrali su četiri utakmica, a nešto uspješniji je Željezničar sa dvije pobjede. Jedan meč završen je remijem, dok je u posljednjem duelu slavila Krupa s 2:0.



Adžem vjeruje da će njegovi igrači odigrati bolje nego prije nekoliko dana u Krupi na Vrbasu.



Krupa je ostvarila najveći historijski uspjeh kluba i plasirala se u finale Kupa BiH, a šef stručnog štaba Slobodan Starčević je istaknuo da su plasmanom u finale došli do krune karijere kako pojedinaca tako i kluba.



- Ispred nas je Željezničar na domaćem terenu, koji je sigurno favorit i koji kao primarni rezultat postavlja osvajanje Lige za prvaka. Ali, isto tako vjerujem da neće ući sa malom željom u ovu utakmicu, da pokažu da mogu na dva fronta uspješno da se bore i da dođu do pozitivnog rezltata. Odmorni smo, do sitinica smo iskautirali i Željezničar i naše nedostatke i nadam se da kroz takav pristup možemo doći do dobrog rezultata koji će nam dati nadu za revanš i da pokušamo pred našom publikom da riješimo pitanje osvajača Kupa Bosne i Hercegovine - kazao je Starčević.



Utakmica između Željezničara i Krupe igra se od 17.30 sati a revanš 9. maja.







(FENA)