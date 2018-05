Nogometaši Reala prvi su finalisti Lige prvaka.

Foto: 24sata.info

Real je večeras u Madridu, u uzvratnom susretu polufinala elitnog evropskog klupskog takmičenja remizirao s Bayernom 2:2, ali je u finale prošao zahvaljujući pobjedi u prvom meču u Münchenu (2:1).



Real je u odličnoj nogometnoj predstavi uspio sačuvati prednost iz prvog meča, iako je bavarski tim i ovaj put bio bliže pobjedi. Bayern je napadao tokom svih 90 minuta i imao mnogo više prilika, ali su greške u odbrani Nijemce koštale eliminacije.



Utakmica je počela idealno za bavarski tim, koji je već u 3. minuti poveo preko Kimmicha koji je drugi put u dva meča zatresao mrežu Madriđana.



Nakon postignutog gola nastavili su se napadi Bayerna, ali je odbrana Reala nekako uspijevala da sačuva svoj gol. U jeku napada njemačkog tima Real dolazi do izjednačenja. Benzema je "zaboravljen" na desnoj stativi i koristi dobar centaršut Marcela te s par metara šalje loptu u gol.



U nastavku utakmice viđena je velika borba igrača obje ekipe, a gosti su bili nešto opasniji, no bez konkretne završnice.



Na početku drugog poluvremena Benzema je iskoristio katastrofalnu grešku golmana Bayerna Ulreicha i svojim drugim golom donio preokret.



Ipak, Bayern se nije predavao i još silovitije je krenuo u napad te preko bivšeg igrača Reala Rodrigueza u 63. minuti dolazi do izjednačenja.



No, iako je ostalo dovoljno vremena Bavarci nisu uspjeli krunisati terensku inicijativu i doći do trećeg pogotka koji bi ih odveo u finale.



Tako će Real imati priliku da 26. maja u Kijevu drugi put zaredom odbrani naslov u Ligi prvaka, a ime protivnika će saznati u srijedu nakon susreta između Rome i Liverpoola. Prvi susret u Liverpoolu završen je pobjedom engleskog tima 5:2.

(FENA)