Blaž Slišković, trener Zrinjskog, komentirao je svoj odnos sa Igorom Štimcem, koji ga je nedavno optužio da je dok je bio trener Hajduka više brinuo o kladioničarskim listićima nego o ekipi.

Blaž Slišković / 24sata.info

“Ne znam što je Igoru trebalo da se vraća 13 godina unazad, ali kad je već potegnuo mačka za rep, naš odnos je ovakav: simpatizirao sam ga kao juniora koji je ulazio u prvu Hajdukovu ekipu, čak sam ga malo i štitio. Tada smo se zbližili iako je u tom trenutku u razlika u godinama bila velika, ja sam imao 26 ili 27, a on 18. Godinama poslije ostali smo u prijateljskom kontaktu. Kada je osvojio bronzu s hrvatskom reprezentacijom na SP, Igor je mom sinu poklonio dres”, ispričao je popularni Baka za Jutarnji list te opisao događaje iz sezone 2004/2005 dok je bio u Hajduku.



“Štimac i predsjednik Branko Grgić su klečali preda mnom: jedino nas ti možeš spasiti od Torcide, od bijesa rulje. Nisam u tom trenutku bio na cesti, dapače, bio sam selektor reprezentacije BiH, ali sam pristao i doveo sam Hajduk na prag titule kada sam smijenjen. Mogu se pogledati u ogledalo jer sam se cijelo vrijeme mandata ponašao profesionalno, nisam preskočio niti jedan trening, a to što sam dva, tri ili pet puta viđen u kladionici ne znači baš ništa. Nisam zanemarivao obaveze i nisam se kladio za Igorove novce. Bio sam profesionalac, što se za Štimca baš i ne može reći ako znamo da je u tom trenutku bio suvlasnik kladionice. Mogu shvatiti Igorove ambicije, ali ne i to da đonom ide na kolege”, kazao je Slišković.





