Road to Kiev (Put do Kijeva) - navikli smo da piše u svakom uglu dok gledamo Ligu prvaka. Finale tog takmičenja je 26. maja u tom ukrajinskom gradu, gdje će igrati Real ili Bayern protiv Liverpoola ili Rome u borbu za naslov evropskog prvaka.

Ali, svoje finale sezone igra i simpatični talijanski klub s juga. Crotone se sprema za 36. kolo Serie A, u kojem gostuje davljeniku Chievu, od kojeg ima tri boda više u borbi za opstanak. Remijem, a posebno pobjedom klub bi opstao u elitnom razredu i gurnuo bi rivala iz grada Romea i Julije u drugu ligu, prenosi Index.



Zato su se sa stadiona Ezio Scida dosjetili originalne najave dvoboja na Bentegodiju 6. maja (15 sati).



"Road to Chiev (Put do Chieva)", napisali su iz Crotonea, aludirajući na Kijev i Ligu prvaka, ali s jasnom porukom kako momčad nekada proslavljenog golmana Waltera Zenge čeka druga vrsta finala.







Crotone je prošle sezone skoro otišao u drugu ligu. No čudesnom serijom rezultata uspio se spasiti, a na tragu toga je i ove godine. U posljednjih pet utakmica imao je tek jedan poraz, uz tri pobjede i jedan remi.





(24sata.info)