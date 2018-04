Egipatska avio-kompanija svoj avion ukrasila je slikom Mohameda Salaha, nešto za šta oni nemaju dozvolu.

Mohamed Salah / 24sata.info

Napadač Liverpoola osudio je avio-kompaniju "EgyptAir" i rekao da je očekivao da će prema njemu imati više poštovanja.



"Nažalost, to kako me tretiraju je velika uvreda. Mislio sam da će se bolje odnositi prema meni", rekao je Salah.



Nedugo zatim društvene mreže su preplavili komentari podrške za Salaha, od strane njegovih navijača, a javnost je ovom incidentu obavijestio Salahov agent Rami Isa.



"Upravo smo pričali sa Ministarstvom sporta oko ovog velikog problema sa Fudbalskom Asocijacijom i neovlašćenom korišćenju Mohamedove slike", rekao je Isa.



Salah je već zaštitno lice jedne kompanije u Egiptu, a to je Vodafon.



"Sarađujemo sa svim uključenim partijama kako bi riješili ovaj problem. Sve je veoma bitno s obzirom da se egipatska reprezentacija priprema za Svjetsko prvenstvo", rekao je egipatski Ministar sporta Jaled Abdelaziz.



Najbolji egipatski fudbaler se na kraju zahvalio svim svojim navijačima na podršci i rekao kako će on sve riješiti.



"Želim da se svima zahvalim na podršci, vaša reakcija na sve je nevjerovatna. Obećavam da ću sve ovo riješiti, biće gotovo uskoro", izjavio je Salah.







(24sata.info)