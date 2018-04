Trener Reala Zinedine Zidane najavio je da će njegov tim imati agresivni pristup u duelu sa Bayernom u revanšu polufinala Lige šampiona.

Zinedine Zidane / 24sata.info

‚Kraljevski klub‘ je u Minhenu slavio rezultatom 2:1, a pred drugi meč, koji je na programu u utorak od 20.45 na stadionu Santiago Bernabeu, francuski stručnjak naglašava da posao njegov tim nije gotov, prenosi N1.



„Ključ je da mislimo na pobjedu i izađemo na teren želeći to. Moramo da postignemo gol veoma brzo i to ćemo pokušati. U pitanju je polufinale, svi znamo kolika je važnost utakmice i šta moramo da uradimo. Ne moramo da mijenjamo ono što radimo. Naša fokusiranost i odlučnost će biti tu, ono što smo uradili u prvom meču je dobro, ali moramo i u revanšu da pokažemo ono što želimo“, naglasio je Zidane.



Pošto ne može da računa na desnog beka Danija Carvajala, Zidane će imati problem po pitanju sastavljanja tima, pošto Nacho nije igrao tokom cijelog meča. Lokalni mediji nagovještavaju da bi Lucas Vasquez mogao da bude pomjeren na tu poziciju, ali odluka neće biti donijeta prije utorka. Isco je također pod znakom pitanja zbog povrede ramena.



„Nacho je odsustvovao, ali je trenirao mnogo u posljednje vrijeme, maloprije je bio uz tim i spreman je da se vrati. Imamo vremena do utakmice, pa ćemo razmisliti“, rekao je trener Reala, koji juri treću uzastopnu titulu šampiona Evrope.







