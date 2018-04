Press konferencija „U-17“ reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči Evropskog prvenstva održana je danas u Trening centru NS/FS BiH u Zenici.

Foto: NSBiH

Predstavnicima medija su se obratili selektori Sakib Malkočević i Zoran Erbez, kapiten Ajdin Hasić, te njegovi saigrači Luka Kačavenda i Robert Voloder.



Sakib Malkočević se zahvalio novinarima na podršci i rekao: „Treći put kadetska reprezentacija ide na Evropsko prvenstvo što je zaista veliki uspjeh. Nije bilo lako plasirati se na Euro. Naročito je bilo teško u prvom kvalifikacionom krugu u Makedoniji kada ekipa još nije bila formirana, ni dovoljno uigrana. Međutim iz utakmice u utakmicu, od okupljanja do okupljanja izgledali smo sve bolje. Kasnije smo u elitnom krugu ostvarili plasman na veliko takmičenje u veoma jakoj konkurenciji. Sve čestitke za ovaj uspjeh idu igračima, kolegi Zoranu Erbezu, mojim saradnicima u stručnom štabu, kao i ljudima iz NS/FS BiH. Potrudićemo se da što bolje predstavimo našu zemlju u Engleskoj.



Malkočević je još dodao: „Mi smo sami plasmanom na Euro ispunili cilj, ali naravno da svi želimo bolje i više. Na Euru nema slabih ekipa, ali i mi imamo kvalitetan tim koji može napraviti iskorak. Ovo je jedan dobro uštiman orkestar od kojeg očekujemo da najbolju muziku svira na Euru u Engleskoj. Neće biti lako, ali ako nam se neke stvari poklope možemo ostvariti plasman u četvrtfinale.“



Zoran Erbez: „Ova ekipa je već napravila veliki rezultat. Iako smo imali tešku grupu plasirali smo se na Euro gdje nas očekuju nove zahtjevne utakmice. Ova ekipa ima kvalitet i uz ozbiljan pristup može odgovoriti svim izazovima.Protivnike smo analizirali. Dance dobro poznajemo, kao i oni nas. Jaka su ekipa i moraćemo biti na maksimumu u prvom kolu. Spremaćemo se utakmicu po utakmicu. Sada je u fokusu Danska, ali pratili smo i ostale protivnike. Nadam se da ćemo ostvariti naš cilj i proći grupnu fazu.“



Ajdin Hasić: „Mnogo nam znači i podrška koju dobijamo i od vas, predstavnika medija. Ne idemo u Englesku na izlet već da napravimo dobar rezultat. Atmosfera u ekipi je odlična. Djelujemo kao tim, kao porodica. Nadam se da možemo napraviti ono što niko nije do sada. Biće teško, ali mi smo pokazali da se možemo nositi sa svima. Pokušaćemo u prvom kolu protiv Danske da ponovimo igru iz prethodnog susreta kada smo ih pobijedili i nadam se da ćemo još jednom biti uspješni.“



Luka Kačavenda: „Pripremamo se u dobroj atmosferi. Idemo u Englesku da prezentujemo našu zemlju u najboljem svjetlu. Očekuju nas utakmice sa kvalitetnim protivnicima. Želimo da se nadigravamo sa njima i da se plasiramo među osam najboljih ekipa u Evropi.“



Robert Voloder: „U posljednje tri utakmice koje smo odigrali u elitnom krugu kvalifikacija smo pokazali da možemo pobijediti svakoga, čak i reprezentacije koje imaju bolji rejting od nas. Vjerujem da imamo dobre šanse da se plasiramo u četvrtfinale. Imamo dobar kolektiv i to ćemo pokazati u Engleskoj.







(24sata.info)