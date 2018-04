Juventus je u posljednjim minutama utakmice protiv ljutih rivala, Intera, došao do preokreta i sva tri boda (2:3). Tako je Stara dama tri kola prije kraja napravila još jedan veliki korak ka osvajanju nove titule prvaka Italije.

Foto: Agencije

Juventus je došao do prednosti veoma rano. Douglas Costa je postigao pogodak za 0:1 u 13. minuti. Samo dvije minute poslije sudija Daniele Orsato je pokazao direktan crveni karton Matiasu Vecinu zbog neopreznog starta. Mišljenja su bila podijenjena u vezi te odluke glavnog sudije.



Do kraja prvog poluvremena nije bilo velikih prilika. Juventus se povukao, iako je bio sa igračem više. Mauro Icardi je u 52. minuti izjednačio na 1:1. Pjanić je imao žuti karton iz prvog poluvremena, ali nakon neopreznog starta u drugom, Orsato mu nije pokazao put u svlačionicu.



To je pokrenulo lavinu komentara, a mnogi su smatrali da je bh. veznjak trebao biti isključen. Orsato je tako još jednom bio u centru pažnje. Andrea Barzagli je u 65. minuti postigao autogol i tako donio prednost Interu.



U samom finišu utakmice Stara dama je došla do preokreta. Prvo je Juan Cuadrado pogodio za 2:2 u 87. minuti, a samo dvije minute poslije Gonzalo Higuain je pogodio za 2:3 i tako donio veliku pobjedu torinskom klubu.





(SCsport)