Chelsea je došao do izuzetno važne pobjede u gostima protiv Swanseaja (0:1), tako su Plavci iskoristili kiks Liverpoola i sada ponovo imaju šanse da se plasiraju u Ligu prvaka.

Foto: Agencije

Plavci su došli do vodstva već u četvrtoj minuti kada je pogodio Cesc Fabregas. Chelsea je imao više od igre u prvom poluvremenu, ali nije bilo većih prilika do odlaska na odmor.



Miran je bio i početak drugog dijela utakmice. Prva veća šansa viđena je u 72. minuti kada je priliku za pogodak imao Victor Moses.



Nakon toga viđene su prilike za domaće. Prvo je pokušao Andre Aayew, a zatim i Thomas Carroll, no nije bilo promjene rezultata.



Chelsea je ostao na petom mjestu i ima šest poena zaostatka za trećeplasiranim Liverpoolom, međutim i utakmicu manje. Četvrti je Tottenham sa dva boda više, ali i utakmicom manje.





(SCsport)