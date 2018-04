U 36. kolu engleskog Premiershipa Liverpool i Stoke su remizirali na Anfieldu u susretu bez pogodaka.

Foto: 24sata.info

U veoma nezanimljivom susretu nije bilo previše prilika. Domaćin je svoju najbolju priliku imao u 5. minuti kada je Salah izašao sam na Butlanda, ali se obrukao.



Egipćanin je pokušao postići identičan pogodak onom za 2:0 protiv Rome, potkopao je loptu preko golmana, ali je lopta otišla pored gola.







Do kraja prvog poluvremena Redsi su imali šanse preko Alexander-Arnolda i Salaha još jednom, ali se rezultat nije mijenjao, prenosi Klix.ba.



Stoke je do svoje prve prave prilike čekao sve do 89. minute kada je Diouf pronašao Shawcrossa samog na drugoj stativi, ali je defanzivac gostiju jedva zakačio loptu koja je otišla pored gola.







(24sata.info)