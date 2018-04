Kadetski reprezentativci Bosne i Hercegovine su u zeničkom Trening kampu već odradili dva treninga u sklopu priprema za prvenstvo Starog kontinenta.

Foto: NSBiH

Trener golmana Nenad Džidić govorio je o značaju plasmana na ovo takmičenje.



"Velika stvar za nas trenere, za NS BiH, ali i državu Bosni i Hercegovinu da imamo već treću generaciju igrača koja se plasirala na Evropsko prvenstvo. Već imamo dosta iskustva na tom takmičenju i vjerujem da će nam nastupi na prethodna dva biti od koristi sada u Engleskoj. Znat ćemo da adekvatno odgovorimo svim izazovima koje nosi Evropsko prvenstvo", rekao je Džidić.



Prokomentarisao je i protivnike u grupi.



"Svi sudionici Eura imaju kvalitetu tako da nas očekuju tri teška meča već u samoj grupnoj fazi. Na startu ćemo se sastati s Danskom koju smo pobijedili u elitnom kvalifikacionom krugu. Bez obzira na to, znamo da je to odlična ekipa i možda nam bude i najteži protivnik u Engleskoj. Belgija je uvijek kvalitetna u svim kategorijama. Irci igraju tipičan ‘otočki’ nogomet i možda bismo s njima najlakše mogli da se nosimo. To ne znači da su loši, daleko od toga, ali i mi vrijedimo i nadamo se da ćemo to pokazati tokom Eura", istakao je Džidić.







(24sata.info)