Niz velikih golmanskih imena koja su obilježila bh. fudbal poput Envera Marića, Fahrudina Omerovića ili Slobodana Janjuša možda će nastaviti neko od mladih nada koje će učestvovati na Golmanskom kampu 9. i 10. juna u Sarajevu, u organizaciji aktuelnog “broja jedan” bh. reprezentacije Asmira Begovića.



Begović vjeruje kako su Bosna i Hercegovina i okruženje uvijek imali veliku golmansku tradiciju i da ovakva druženja mogu dodatno motivisati djecu da se zainteresuju za golmanski poziv.



“Cilj je pokušati mladim golmanima pružiti priliku za vrhunski rad i napredovanje i zato smo ograničili broj polaznika, jer želimo da što više individualno radimo s djecom. Međutim, kamp je samo prvi korak u budućim planovima, koji uključuju i održavanje većih i ozbiljnijih ljetnih i zimskih kampova, ali i organizaciju golmanske akademije koja bi se bazirala na kvalitetu, a ne kvantitetu polaznika i kroz koju želimo talentovanim golmanima pružiti priliku za kontinuirani napredak i dodatni individualni rad na onaj koji već imaju u klubovima”, rekao je Begović za Anadolu Agency (AA).



Otac i sin zajedno treniraju mlade golmane



Osim sportskog i golmanskog naslijeđa zemlje u kojoj je rođen, Begović je imao vlastitog uzora, a kasnije i ogromnu pomoć tokom igračkog razvoja. Asmirov otac Amir nosio je dres Leotara iz Trebinja i Iskre iz Stoca, a i on će biti dio kampa u Sarajevu. Njih dvojica će tokom dvodnevnog programa zajedničkim snagama raditi s mladim golmanima i golmanicama.



“Otac mi je jako puno pomogao u razvoju, pogotovo u tom početnom stadiju, kada je ustvari i najvažnije imati dobar savjet i imati nekoga ko će biti iskren i dovoljno kritičan. On je imao iskustvo kao golman, a kasnije i kao trener i uvijek smo mnogo razgovarali o tehnici, pristupu, načinu rada, a radimo to i sada. On je također uključen u rad Kampa, i to kao jedan od ključnih ljudi”, rekao je golman Bournemoutha.



Kao dječak, Begović je bio oduševljen Oliverom Kahnom, legendarnim golmanom Bayerna i njemačke reprezentacije. Vjeruje da su danas Gianlugi Buffon i Peter Cech ispred ostalih, ako se u obzir uzmu njihove cjelokupne karijere i status koji zaslužuju.



Na Balkanu za golmane vrlo često govore kako su “malo drugačiji”, da ne koristimo teže izraze, ali Begović vjeruje kako je danas za uspjeh potrebno mnogo stvari. Funkcija golmana je znatno promijenjena i posljednjih godina u mnogim ekipama postao je 11. igrač u polju, koji aktivno učestvuje u igri.



“Uloga golmana se jako izmijenila u posljednjih dvadesetak godina, golman je između ostalog evoluirao u vrlo važnog igrača u polju i mnogo je stvari koje su potrebne da biste uspjeli. Naravno da su osnove za sve iste, ali po meni je za golmana jedna od ključnih stvari njegov psihološki karakter. Igramo na nezahvalnoj poziciji gdje ovisite i o drugima, a svaka je greška očita i fatalna, dok se dobre stvari lako zaborave, pogotovo ako vaša ekipa igra dobro. Zato je važno ostati psihološki snažan i naučiti se nositi sa stresom kojeg donosi svaki novi radni dan, pretvoriti ga u uživanje”, ispričao je Begović.



Razgovori sa selektorom



Dres s grbom BiH Asmir je nosio na 61 utakmici, ali je propustio utakmice protiv Senegala i Bugarske pod palicom novog selektora Roberta Prosinečkog. Zbog povrede nije bio ni na okupljanju reprezentativaca, ali je dugo razgovarao sa selektorom i upoznat je s njegovim idejama.



“Bez obzira što je prvi utisak sasvim solidan, mislim da ne bismo trebali suditi prema dvije utakmice nego ih koristiti kao prvi korak, početak rada na ispunjenju konačnog cilja. A iz te perspektive mislim da stvari izgledaju dobro, prije svega zbog toga što je očito da selektor ima konkretnu ideju kako ekipa treba da izgleda. Jasno nam je svima da moramo popraviti mnogo stvari u našoj igri i generalno situaciji oko reprezentacije, ali vjerujem da se stvari mogu posložiti i da imamo priliku napraviti dobar rezultat”, optimističan je Begović.



Nakon historijskog odlaska na Svjetsko prvenstvo u Brazilu, propuštena su naredna dva velika takmičenja. Kada su javnost i navijači pomislili da su postavljeni stabilni temelji za gradnju još većih uspjeha, reprezentacija je napravila nekoliko koraka unazad. Neki od igrača poput Vedada Ibiševića, Senada Lulića i Harisa Medunjanina su napustili reprezentaciju. Ipak, Begović vjeruje kako postoji šansa za plasman na naredno Evropsko prvenstvo.



“Moram se složiti s vama, napravili smo nekoliko koraka unazad i to u trenutku kad smo imali situaciju u kojoj smo mogli napredovati. Nismo plasman u Brazil iskoristili kao vjetar u leđa, ali sada je to voda ispod mosta, kako kažu Englezi. Mi imamo jako malu bazu igrača i odlasci igrača poput Vede, Lulića ili Harisa za nas veliki gubitak, ma koliko mi to ne želimo sebi priznati. Ali i dalje je ovo dobra ekipa, došli su neki novi momci, pojačali konkurenciju, i uz dobru organizaciju i dobar plan vjerujem da imamo šansu izboriti plasman na sljedeće Evropsko prvenstvo”, kazao je Begović.



Kraj karijere nije na vidiku



Mada će bh. reprezentativac imati još nekoliko prilika za nastup na velikim takmičenjima, jer je za britanske medije ranije govorio da planira braniti i u 40-im godinama. I za AA je rekao još uvijek ne razmišlja o kraju i njegovom dolasku.



“Karijera golmana traje malo duže i stvarno uživam do te mjere da uopšte ne razmišljam o kraju i kada će on doći. Vidjećemo kako će se stvari razvijati. Ali da bismo uopšte razmišljali o velikim takmičenjima mi moramo prije svega biti dobro organizovani, kako bi ekipa razmišljala isključivo o igri i ničemu drugome i ja se nadam da će uskoro biti tako”, izjavio je golman Bournemoutha.



Prošla i ova sezona su za bh. golmana bile sušte suprotnosti. U Chelseaju je prošle sezone branio u tek dvije premijerligaške utakmice, dok je ove na terenu proveo 3.150 minuta po čemu je, uz još dvojicu igrača, rekorder Premiershipa. U 35 ligaških utakmica primio je 58 golova, ali je istakao da je zadovoljan učinkom ove sezone. Iako uvijek može bolje, važno mu je što zna da takvo mišljenje dijele i ljudi iz kluba.



“Istina je da smo primili veliki broj golova, ne i najviše u ligi, ali ko gleda naše utakmice zna da je to cijena načina na koji igramo. Eddie (Howe, manager Bournemoutha, op.a.) pokušava da s limitiranim sredstvima zadrži stil igre koji ostavlja dosta rizika, ali na kraju se to ipak isplati jer smo odigrali i neke odlične utakmice i napravili solidan rezultat (11. na tabeli, op.a.). Možemo mnogo napredovati i mislim da hoćemo, ali kad podvučem crtu, ja sam zadovoljan, pogotovo što sam veći dio sezone igrao s povredom”, kazao je Begović.



Iako je u igri tokom prelaznog roka bilo još nekoliko klubova, među njima i Roma koja igra polufinale Lige prvaka ove sezone, Begović na period u Chelseaju gleda kao na veliko iskustvo u jednom od najvećih i najbolje organizovanih klubova na svijetu.



“Kada vas posjeti jedan od najboljih menadžera na svijetu i trener aktuelnog prvaka Engleske i kaže vam da vas želi u svojoj ekipi onda na stvari gledate drugačije. Ja sam u Chelsea otišao da bih radio s najboljim trenerima i igračima na svijetu i u jednom od najbolje organizovanih klubova na svijetu i za mene je taj period ogromno iskustvo. Imali smo nesretnu prvu sezonu, splet okolnosti koji je dosta utjecao na sve što se kasnije dešavalo, ali i dalje sam igrao neke velike utakmice, igrao sam u Ligi prvaka, na kraju osvojio i titulu prvaka i ne kajem se što sam otišao u Chelsea. Neke su se stvari mogle drugačije rasplesti, ali to je život i zato kažem ovaj period je ogromno i važno iskustvo za mene”, rekao je Begović.



Mostarske gradske vlasti bez sluha



Fondacija Asmir Begović nastavlja s projektima nakon završetka obnove sportskih terena u Srebrenici. Trenutno je u pripremi drugi humanitarni golf turnir, koji je planiran za 14. juni u Londonu, na kojem će učestvovati brojne poznate ličnosti.



Asmir ističe da je cilj uvijek isti, kroz Fondaciju pomoći obnovu i izgradnju sportske infrastrukture. Problem, kao i ostalim segmentima života u BiH, predstavljaju troma administracija i nedostatak volje da se iskoristi prilika. Asmirova Fondacija želi izgradi sportski centar u Mostaru, ali je to za sada jednosmjerna ulica.



“Ono što smo mi već neko vrijeme imali u planu i na šta smo pokušali staviti prioritet je izgradnja samoodrživog sportskog centra kojim bi upravljala Fondacija, a koji bi bio na raspolaganju prije svega djeci s posebnim potrebama, ali i ostaloj djeci. Ideja je bila da taj centar bude izgrađen u Mostaru i već dugo imamo idejni projekt, ali nakon inicijalnog kontakta s gradskim vlastima, još uvijek nismo dobili ni priliku da prezentujemo kako bi sve to izgledalo. Imamo volju i želju i želimo što prije krenuti u izgradnju, ali moram priznati da sam razočaran, jer izgleda da ta volja i želja nije obostrana. Još uvijek se nadamo da će gradske vlasti u Mostaru uvidjeti koliki potencijal ima ova ideja, ali isto tako smo prinuđeni razmotriti i postoje li druge opcije i gradovi ili opštine koje bi istinski zainteresovane za jedan ovakav projekat”, rekao je Begović.





