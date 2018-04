Juventus je započeo pregovore s Manchester Unitedom s ciljem dovođenja nogometaša Crvenih vragova Anthonyja Martiala.

Talijanski mediji tvrde da je upravo Martial prva želja čelnika Juventusa ovog ljeta te da pregovori o transferu vrijednom 50 miliona eura napreduju brzo.



Ipak, Stara dama ima konkurenta, a to je Bayern.



Ako Manchester United proda Martiala za 50 miliona eura, to će biti za 10 miliona manje u odnosu na to koliko ga je platio Monacu 2015. godine.



Martial nije zadovoljan minutažom na Old Traffordu ove sezone, ali je uprkos tome ovaj 22-godišnji nogometaš postigao 11 golova te upisao 10 asistencija u 42 utakmice, prenosi Klix.



On može igrati na lijevoj i desnoj strani, ali i kao centralni napadač. Veoma je brz i svestran nogometaš. Martial bi navodno trebao biti i direktna zamjena za Marija Mandžukića za kojeg mnogi vjeruju da će napustiti Juventus na kraju sezone.





