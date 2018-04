Nogometaši Arsenala i Atletica remizirali su na Emiratesu u prvoj utakmici polufinala Evropske lige odigravši neriješeno 1:1.

Foto: Twitter

Topnici su odlično ušli u meč i u 6. i 7. minuti imali su dvije velike šanse preko Lacazetta, ali je Oblak bio nesavladiv.



Već u 10. minuti utakmice Atletico je ostao sa fudbalerom manje. Naime, hvratski defanzivac Šime Vrsaljko zaradio je prvi žuti karton u 2. minuti, a zatim već u 10. i drugu javnu opomenu zbog čega je ranije morao pod tuš.



To nije bilo sve, jer je samo dvije minute kasnije, francuski sudija Turpin isključio i Diega Simeonea, koji je žestoko prigovarao nakon isključenja Vrsaljka i Madriđani su se našli u velikoj nevolji.



Arsenal je dominirao i nakon toga, pa je u 21. minuti odlični Oblak još jednom zaustavio udarac Welbecka, a neprecizan je bio i Koscielny.



Iako sa igračem manje, Jorgandžije su igrale dobro u drugom dijelu prvog poluvremena i čak su mogle do gola. Griezmann je imao dvije velike šanse, ali je sjajno branio i Ospina, pa se na odmor otišlo bez golova.



Drugo poluvrijeme nije donijelo uzbuđenja sve do 61. minute kada je pogriješila odbrana Atletica, a nakon ubačaja Wilsherea najviši u skoku bio je Lacazette za vodstvo Arsenala 1:0.



Londonski sastav je i nakon toga pritiskao, Ramsey i Lacazette su imali nove šanse, ali rezultat se nije mijenjao.



I kada se činilo da će tako ostati, uslijedio je šok za domaćina. Griezamnn je u 82. minuti iskoristio slabu reakciju odbrane Arsenala i uspio je da poravna na 1:1.



Sead Kolašinac nije ulazio u igru, a Madriđani su uspjeli da naprave svjojevrsno čudo i sada su mnogo bliži plasmanu u finale.





(SCsport)