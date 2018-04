Danas je u Sarajevu održana 22. redovna sjednica Izvršnog odbora NS/FS BiH pod predsjedavanjem predsjednika Elvedina Begića.

Foto: AFP

Na sjednici je bilo prisutno 12 članova Izvršnog odbora, te član Odbora za posredovanje i savjetovanje Sead Kajtaz.



Nakon dnevnog reda jednoglasno je usvojeno sljedeće:



1. Zapisnik sa informacijom o realizaciji zaključaka sa 21. sjednice Izvršnog odbora, održane 16. 04. 2018. godine;



2. Informacija o važećim marketinškim ugovorima uz konstataciju da se za narednu sjednicu treba pripremiti sveobuhvatna analiza kao i prijedlog marketing plana.



3. Reprezentativne selekcije:



a) Informacija o pripremnim aktivnostima za prijateljske utakmice „A“ reprezentacije sa Crnom Gorom i Južnom Korejom.

Utvrđena je cijena ulaznica za susret sa Crnom Gorom, koja će biti odigrana 28. maja 2018. u Zenici, te će iznositi 20 KM (zapad), 15 (istok) i 10 KM (sjever i jug). Članovi Izvršnog odbora su takođe prihvatili prijedlog da se na utakmici sa Crnom Gorom, upriliči zvanični oproštaj za igrače koji su odigrali najmanje 80 zvaničnih nastupa za „A“ selekciju, a to su Emir Spahić, Zvjezdan Misimović i Vedad Ibišević. Imajući u vidu značaj plasmana reprezentacije BiH na Svjetsko prvenstvo 2014. godine, prihvaćen je i prijedlog da se za igrače koji su nastupali na ovom takmičenju u narednom periodu organizuje zajednički oproštaj u jednoj od humanitarno-revijalnih utakmica.

b) Prihvaćen je prijedlog Tehničkog komiteta te je stručni štab „U-19“ selekcije razriješen dužnosti, uz zahvalnost za dosadašnji dugogodišnji rad koji nije potvrđen adekvatnim rezultatima, a do naredne sjednice Izvršnog odbora treba biti utvrđen prijedlog članova stručnog štaba.



4. Izvještaj o trenutnoj situaciji u takmičenju BHT Premijer lige. Konstatovano je da je napravljen određeni pomak, te je smanjen broj grešaka na utakmicama završnice Premijer lige. Naglašeno je da će članovi IO sa posebnom pažnjom pratiti rad organa i službenih aktera na utakmicama BHT Premijer lige, pružiti im podršku u radu ali će biti spremni i na dalje mjere ukoliko dođe do odstupanja od primjene relevantnih propozicija takmičenja.



5. Informacija o finansijskoj situaciji.



(24sata.info)