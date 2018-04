Fudbaleri Real Madrida Sergio Ramos i Toni Kros poručili su da se samo golovi broje, a ne šanse kojih je veliki broj propustio Bayern, i da im sada preostaje da u revanšu u Madridu završe posao i prođu u finale Lige prvaka.

Real je šesti put zaredom savladao Bayern (2:1) preokretom preko Marsela i Marka Asensija, prethodno je pogodio Džošua Kimih, i stekao velike izglede da igra treće finale Lige prvaka u nizu.



"Uvijek očekujemo da pobijedimo 3:0, ali sada je bilo teško. Ovo je sve ono što Liga prvaka čini, velika utakmica... Bili smo solidni, u odbrani dobri i nije bilo lako. Sada nam preostaje da završimo posao, ništa nismo uradili i moramo da poštujemo Bayern", rekao je Ramos poslije utakmice.



Njemački vezista Toni Kros, bivši prvotimac Bayerna, priznao je da je Bayern bio bolji na osnovu prilika.



"Istina je da je Bayern imao više prilika od nas, ali to je normalno kada igraš u gostima polufinale Lige prvaka. Moraš da patiš... Bili su ofanzivni, takve smo ih i očekivali, a mi smo teško dolazili do posjeda. Ipak, na kraju se gleda samo gol", rekao je Kros za BT Sport.



Kros naglašava da je sve u rukama kraljevskog kluba na putu ka finalu u Kijevu.



"Ostvarili smo dobar rezultat u Madridu i bili odlični u važnim trenucima. Radili smo kao tim i pretrčali mnogo. Mislim da možemo mnogo bolje da odigramo", zaključio je on.



Revanš na madridskom stadionu Santijago Bernabeu na programu je 1. maja.

