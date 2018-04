Nogometaši Reala pobijedili su večeras u Münchenu ekipu Bayerna sa 2:1, u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka.

U dinamičnoj i obostrano otvorenoj igri gostujući nogometaši uspjeli su realizirati svoje prilike i doći nadomak plasmana u finale Lige prvaka. Bavarci su također imali nekoliko dobrih prilika preko Riberyja i Lewandowskog, ali napadači tog tima u odlučujućim trenucima nisu najbolje reagirali.



Bayern je poveo u 28. minuti golom Joshue Kimmicha. Izjednačio je Marcelo u 44., a pobjedu branitelju naslova donio je Marco Asensio u 57. minuti.



Bayern je do kraja pokušavao doći do izjednačenja, ali uprkos nekoliko dobrih prilika njemački tim nije mogao do drugog pogotka.



Real je također mogao i do ubjedljivije pobjede, ali Benzema nije iskoristio izglednu priliku, dok je pogodak Ronalda poništen zbog igranja rukom.



Uzvratni susret na rasporedu je naredni utorak u Madridu.



Prvi polufinalni meč Lige prvaka odigran je sinoć u Liverpoolu gdje je istoimeni tim pobijedio Romu sa 5:2.

