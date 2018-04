Arsene Wenger, dugogodišnji menadžer Arsenala, pred meč polufinala Lige Evrope izjavio je da odlazak sa 'Emirata' nije bila skroz njegova odluka.

Arsene Wenger / 24sata.info

Nedavno je objavljeno da Wenger, poslije 22 godine, od sljedeće sezone neće više biti šef stručnog štaba Arsenala, uprkos tome što ugovor ima na još godinu dana.



Wenger je pred meč protiv Atletico Madrida rekao da se fokusira na ono što radi svaki dan i da se ništa nije promijenilo, da radi kao i uvijek.



Šesdesetosmogodišnjak kaže da će sigurno nastaviti da se bavi istim poslom, ali da u ovom trenutku ne želi da se obavezuje.



"Vrijeme mog odlaska nije bila moja odluka, a o ostalom sam već pričao", izjavio je Wenger.



Na pitanje o tome da li će on biti uključen u biranje novog menadžer Wenger je rekao:



"Uvijek sam mislio da je najbitnije u svakom fudbalskom klubu to što svako radi svoj posao. Moj posao je se brinem o timu, o rezultatima i transferima i to sam i radio. Moj posao nije da biram narednog menadžera", jasan je Wenger.







(24sata.info)