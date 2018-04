Najčitaniji listovi u svijetu biranim riječima govore o formi Liverpoolovog golgetera Salaha, a zadivljene su i legende engleskog fudbala poput Linekera i McManamana.

Mohamed Salah / 24sata.info

Zvijezda sinoćnje pobjede Liverpoola nad Romom u prvom meču polufinala Lige prvaka bio je egipatski fudbaler Mohamed Salah kojeg najeminentniji sportski mediji Evrope već vide kao laureata nagrada za najboljeg igrača godine u Evropi i svijetu, javlja Anadolu Agency (AA).



Liverpool je sinoć pobijedio rezultatom 5:2 i stekao veliku prednost uoči revanša u Rimu, a najbolji igrač utakmice bio je Liverpoolov golgeter Salah koji je bio dvostruki strijelac i dvostruki asistent u pobjedi nad Romom iz koje je Salah upravo i došao na Anfield.



Britanski list "The Guardian" piše kako Liverpool nastavlja pružati odlične partije zahvaljujući egipatskom internacionalcu Salahu.



"Salah je sam prešao odbranu svog bivšeg tima i riješio utakmicu. Roma je tek došla sebi nakon Salahovog izlaska iz igre i uspjela je postići dva gola", piše u "Guardianovom" osvrtu na sinoćnju fantastičnu fudbalsku predstavu.



I list "Daily Mail" je biranim riječima hvalio formu egipatskog asa, a sinoćnji meč je nazvao "Salah Show".



"U 75. minuti meča iz igre je izašao Salah, igrač koji je na evropskoj sceni upravo odigrao najbolji meč u dresu jednog od engleskih klubova", javlja "Daily Mail".



BBC podsjeća da je Salah s deset postignutih golova vodeći strijelac u Ligi prvaka ove sezone i da je Liverpool sinoć slavio nošen njegovim performansom na terenu.



Italijanski mediji također pišu kako Roma nije usjpjela zaustaviti Salaha i da je to rezultiralo primanjem pet golova.



List "La Repubblica" posjeća da je Liverpoolov "trio fantastico" Salah, Roberto Firmino i Sadio Mane postigao ukupno 88 golova ove sezone.



"Trio fantastico je na Anfieldu deklasirao tim Di Francesca", piše italijanski list.



Španski list "El Pais" sinoćnje polufinale Lige prvaka analizira u tekstu pod naslovom "Salah je pobjedom Liverpoola nad Romom namignuo Zlatnoj lopti".



I francuski list "Le Monde" također piše da je Salah nezaustavljiv za protivničke odbrane i da igra sve bolje.



"Liverpulova muslimanska zvijezda Salah je u polufinalu Lige prvaka je srušio Romu i ovjerio svoju popularnost među navijačima Liverpoola i u cijelom arapskom svijetu", piše "Le Monde".



Kineski list "China Daily" ukazao je na Salahov gest neproslavljanja golova koje je sinoć dao svom bivšem timu.



"Samo je pogledao u tlo i podigao ruke uvis. Kao da se izvinjavao zato što je postigao fantastične golove. Pokazao je koliko je vjeran i dostojanstven", piče kineski list.



Američki list "The New York Times" piše da je Roma samo jedna u nizu "žrtava" Mohameda Salaha koji je nerješiva enigma za protivničke odbrane ove sezone.



Mohamed Salah je danas glavna tema i na društvenim mrežama.



Holandski golgeter Robin van Persie napisao je da je Salah "munja", a bivši fudbalski as iz Velsa Robbie Savage tvrdi da Salah ove godine treba dobiti nagradu za najboljeg fudbalera u Evropi.



"Muhamede, fantastičan si, napisao je bivši engleski fudbalski as Gary Lineker.



“Salah igra sa lakoćom kao da šeta u parku. Zadivljen sam njegovom formom. Apsolutno nevjerovatno", napisala je još jedna legenda engleskog fudbala Steve McManaman.





(AA)