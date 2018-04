Liverpool je ostvario ubjedljivu pobjedu protiv Rome u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka (5:2). Rimljani su gubili sa 5:0, ali su vratili kakve-takve šanse pred revanš susret na Olimpicu.

Foto: Twitter

Početak utakmice bio je odličan, a viđene su prilike na obje strane. Prvu veliku šansu imao je Roberto Firmino u petoj minuti kada je šutirao malo pored gola. Aleksandar Kolarov je u 19. minuti pogodio prečku gola Liverpoola.



Ogromnu priliku imao je Sadio Mane u 29. minuti kada je šutirao preko gola iz odlične situacije. Senegalac je odmah nakon toga imao još jednu šansu. Prijetio je i Salah u 30. minuti. Mane j u 34. zatresao mrežu Rimljana, no pogodak je poništen zbog ofsajda.



Salah je u 36. minuti doveo u prednost Liverpool fantastičnim pogotkom. Dejan Lovren je pogodio prečku u 38. minuti, da bi u prvoj minuti sudijske nadoknade Salah izašao na Alissona i prebacio ga za 2:0.



U drugom poluvremenu sjajni Egipćanin je prešao na ulogu asistenta. Prvo je uposlio Manea za 3:0 u 56. minuti, a zatim pet minuta poslije asistirao je i Firminu za 4:0. Firmino je u 69. minuti postigao još jedan gol za velikih 5:0.



Patrik Schick je u 73. minuti imao dobru priliku, da bi u 81. minuti Edin Džeko majstorski pogodio i smanjio na 5:1.To je Dijamantu bio 7. pogodak ove sezone u Ligi prvaka. Samo četiri minute poslije dosušen je penal za Romu koji je realizovao Diego Perotti za 5:2 i tako vratio kakvu-takvu nadu Rimljanima.



Do kraja utakmice Roma je nastavila napadati. Kao da je postojala samo jedna ekipa. Novu šansu imao je Džeko u 87. minuti, a zatim je pokušao i Nainggolan. Nije bilo promjene do posljednjeg sudijskog zvižduka, a s obzirom kako su Rimljani izbacili Barcelonu, može se reći da ovdje ipak nije sve gotovo.





(SCsport)