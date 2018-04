Jurgen Klopp, trener Liverpoola, uporedio je napadački mentalitet svog tima s onim koji je imao Manchester United devedesetih godina prošlo vijeka predvođen Sir Alexom Fergusonom.

Jurgen Klopp / 24sata.info

Pred Liverpoolom je večeras prva utakmica polufinala Lige šampiona protiv Rome na Anfield Roadu u kojoj će Kloppov tim pokušati doći do prednosti uoči revanša naredne sedmice u Rimu. Stoga se može očekivati da će njemački trener primijeniti napadačku taktiku protiv "vučice".



"Ima tu nečega sličnog s Manchester Unitedom Alexa Fergusona. U specifično vrijeme, postizali su po dva gola. Gol, gol. To je prilika. Pogodiš jednom, uradiš to ponovo. Naravno da pričamo o tome, naravno da to želimo iskoristiti, ali i dalje morate da postižete golove. Tim je zaista entuzijastičan. U dobrom momentu se dignu i to je zaista dobro vidjeti", kazao je Klopp za britanske medije, te dodao:



"S druge strane, dvije utakmice s Manchester Cityjem su bile posebne. Nosili smo se s veoma teškim okolnostima u dva poluvremena i to na visokom nivou. To nas je odvelo u polufinale, a ne to što smo dali, jedan, pa drugi, pa treći gol u nizu. U momentima kada nismo u naletima i dalje smo u igri, to je vrlo važna stvar i to nam je jako pomoglo."



Liverpool i Roma večeras s početkom u 20.45 sati sastaće se na Anfield Roadu. Revanš je na programu 2. maja na rimskom stadionu Olimpico.





(AA)