Najveću prijetnju za Romu u večerašnjem prvom polufinalnom meču Lige prvaka protiv Liverpula na Anfieldu predstavljat će njen bivši igrač Mohamed Salah.

Foto: 24sata.info

“Redsi” su prije samo deset mjeseci platili 42 miliona eura za efikasnog Egipćanina, a on je tu investiciju već opravdao, postigavši čak 41 pogodak u 46 utakmica u crvenom dresu, od čega 31 u Premijer ligi. Zbog toga je u nedjelju proglašen najboljim igračem Engleske ove sezone.



Sretna okolnost za Rimljane je što nisu jednako postupili i kad je zimus Edin Džeko bio na pragu prelaska u Chelsea. Barem jedna gol-mašina ostala je u njihovima redovima i večeras možemo pratiti golgeterski dvoboj nekadašnjih saigrača, koji su se u dresu Rome sjajno nadopunjavali.



- Nije lako odoljeti kad vam Liverpool pokuca na vrata, nismo mogli odbiti njihovu ponudu. Uvjeren sam da mnogi klubovi sada pucaju sebi u nogu zato što Salaha tada nisu malo bolje pogledali – izjavio je James Pallotta, predsjednik Rome.



Salah i Džeko su po mnogo čemu potcijenjeni napadači, koji su svojim sadašnjim klubovima za kratko vrijeme donijeli mnogo više od očekivanog. Prema iznosima njihovih posljednjih transfera, čak ni ne spadaju među skupe fudbalere, ali njihovu pravu vrijednost znaju treneri Jurgen Klopp i Eusebio Di Francesco.



- Salah je igrao s nama dvije godine i žao nam je što nas je napustio. Napadač koji postigne 30 golova u Premijeršipu, definitivno nam može stvoriti probleme. Liverpool igra dobro kao kolektiv tako da ne moramo razmišljati o pojedincu. Ovo će biti najvažnije utakmice u sezoni. U 180 minuta igre možemo izboriti finale o kojem svi sanjamo, ali neće biti lako, jer je Liverpool snažan tim i ima trenera koji igra ofanzivno poput nas - rekao je Džeko.



Liverpool se, poslije Salahovog transfera, čak našao na udaru kritika stručnjaka na Otoku, koji su se pitali zašto klub baca novac na igrača kojem ne odgovara engleski fudbal, što su dokazivali njegovim mršavim učinkom u kratkom boravku u Chelseaju.



Pravo mjesto



No, Klopp je tražio takvog igrača, driblera koji cijeli meč može odigrati u visokom tempu. Iako su Salahovi promašaji u osmini finala prije dvije godine koštali Romu prolaska dalje preko Reala, njemački stručnjak mu je vjerovao te mu je pronašao mjesto u timu i saigrače koji mu savršeno odgovaraju.



Uz njega su još dvojica opasnih napadača Roberto Firmino i Sadio Mane i ta taktika iz Salaha izvlači ono najbolje. Igra više u sredini i bliže golu, što u Romi nije bio slučaj, jer tu poziciju pokriva Džeko.



Dok je Liverpool iznenadio izbacivši u prethodnoj fazi Manchester City, Džeko i saigrači napravili su senzaciju preokrenuvši dvomeč protiv Lea Messija i Barcelone od 1:4 do 3:0 u revanšu.



Dva uspješna autsajdera iz četvrtfinala sada su ravnopravni rivali, slično kao što su bili i davne 1984. godine, kad je finale tadašnjeg Kupa šampiona završeno sa 1:1, a pehar je na penale osvojio engleski klub.



Brži od Ronalda



Džeko je u 898 minuta ove sezone u Ligi prvaka postigao šest golova, dok su Salahu 734 minute trebale za osam pogodaka.



Dijamant je najbrže trčao brzinom od 32 kilometra na sat, dok je Salah zabilježio maksimalnu brzinu 33 kilometra na sat. Zanimljivo, obojica su, prema tom parametru, brža od Cristiana Ronalda, čija se kazaljka ove sezone prilikom sprinta zaustavila na brzini od 31 kilometra na sat.

(avaz)