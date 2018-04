Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko sutra će predvoditi svoju Romu u prvom meču polufinala Lige prvaka protiv Liverpoola na Anfieldu, a uoči ovog susreta bh. napadača je govorio za UEFA.com i to na našem jeziku.

Edin Džeko / 24sata.info

"Utakmice s Liverpoolom će biti najvažnije u sezoni. U 180 minuta igre možemo izboriti finale o kojem svi sanjamo, ali neće biti lako. Liverpool je snažan tim i ima trenera koji da igra ofanzivno poput nas. Nisam gledao utakmice protiv Cityja u četvrtfinalu, jer smo i mi igrali isti dan", rekao je Džeko te se dotakao najboljeg Liverpoolovog igrača Mohameda Salaha, s kojim je ranije igrao u Romi.



"Igrao je s nama dvije godine i žao nam je što nas je napustio. Napadač koji je postigao 40 golova u Premiershipu definitivno nam može stvoriti probleme. Liverpool igra dobro kao kolektiv, tako da ne moramo razmišljati o pojedincu, već o kompletnom timu", istakao je bh. napadač.



Ovosezonsko finale Lige prvaka igra se u ukrajinskom Kijevu, a Džeko još ne razmišlja o tome.



"Ne mislimo još uvijek o finalu, jer imamo dva teška meča protiv Liverpoola. Plasman u finale bio bi ispunjenje sna, ali moramo ići korak po korak. Dvije teške utakmice nas očekuju protiv Liverpoola i definitivno oba tima imaju isti cilj, a to je finale", koji se u razgovoru prisjetio i pobjede protiv Barcelone.



"Bilo je to posebna noć za nas, sve je bilo perfektno. Odmah smo postigli gol, koji je dao dodatnu snagu igračima i navijačima, koji su nas bodrili do posljednje minute. Najvažniji gol je postignut u Barceloni, ali bez ona tri u Rimu ništa ne bi bilo moguće", podvukao je Džeko.



Podsjetimo, utakmica između Liverpoola i Rome igra se u utorak na Anfieldu s početkom u 20:45 sati.







(Klix.ba)