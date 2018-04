U najvećem hrvatskom derbiju i sjajnoj utakmici Dinamo je na Poljudu slavio s 2:1 i Hajduku pet kola prije kraja pobjegao na velikih osam bodova razlike.

Foto: Agencije

Poveo je zagrebački tim. Nakon ubačaja iz ugla Benković je pogodio prečku, a Gavranović s tri metra odbijanac glavom poslao u mrežu u 14. minuti.



No, svega 11 minuta kasnije stvari su vraćemne na početak. Caktaš je majstorski izveo slobodnjak i izjednačio rezultat. Prebacio je živi zid, a golman Dinama Livaković je uspio samo malo dotaknuti loptu.



Konačan rezultat postavlja Gavranović, koji je opet strijelac. Gol mu je praktično poklonio Said, koji je nakon ubačaja Ćorića iz kornera promašio cijelu loptu.



Deset minuta do kraja Hajduk je imao veliku priliku za izjednačenje, ali Mađar Gyurcso pogađa prečku, a Dinamo iz Splita odnosi cijeli plijen.



Izet Hajrović je igrao do 61. minute za Dinamo, kada ga je zamijenio drugi bh. internacionalac Amer Gojak.





(SCsport)