Ekipa GOŠK-a iz Gabele napravila je veliki korak u borbi za opstanak, nakon značajne pobjede u Tuzli.

Foto: Agencije

Nije to bila lijepa i atraktivna utakmica, pogotovo se to odnosi na domaći sastav, koji je pružio slabo izdanje.



Nakon uvodnih dvadesetak minuta, koje se protekle bez uzbuđenja, GOŠK je došao u vodstvo. Bila je to lijepa akcija gostiju, koju je kapitalizirao Mulahusejnović u 21. minuti.



Do odmora nije bilo značajnijih prilika, da bi u nastavak Sloboda ušla s nešto agilnijim pristupom. Međutim, nakon nekoliko poluprilika Tuzlaka, uslijedio je novi hladan tuš, Vego u 50. minuti uduplava prednost Gabeljana.



Do kraja su gledaoci svjedočili svojevrsnom mučenju. Utakmica je utonula u monotoniju, a rezultat se nije do kraja mijenjao. GOŠK je ugrabio zlata vrijedne bodove.



Sloboda – GOŠK 1:2



Stradion Tušanj. Gledalaca oko 2.000. Sudija Irfan Peljto (Sarajev). Strijelci: Mulahusejnović u 21. i Vego u 51. minuti za GOŠK, a Terzić u 82. za Slobodu.



SLOBODA: Muminović, Terzić, Škahić, Todorović, Grahovac, Lazevski, Osmanagić, Husić, Ivetić, Ignjatović, Musić.



GOŠK: Kozić, Čolić, Rodin, Isić, Ereiz, Odak, Barić, Zolj, Vego, Mulahusejnović, Hasanović.



(SCsport)