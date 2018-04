T. C.

Igrom u Tuzli pokazali smo kvalitet i snagu da možemo do kraja jurišati do samog vrha na oba fronta i do dva trofeja, kazao je prvotimac Željezničara Goran Zakarić, nakon het-trika u revanš utakmici polufinala Kupa BiH protiv Slobode (4:1).

Foto: FK Željezničar