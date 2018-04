U Fudbalskom klubu Juventus, prema navodima italijanskih medija, uvjereni su kako će se povrijeđeni bh. reprezentativac Miralem Pjanić oporaviti od lakše povrede i da će biti spreman za derbi sezone s Napolijem.

Miralem Pjanić / 24sata.info

Veliki duel, koji može odlučiti trku za šampiona Italije, igraće se u nedjelju na stadionu u Torinu. Pjanić se ove sezone pokazao kao jedan od najvažniji igrača Juventusove “mašinerije”, koja želi doći do sedmog uzastopnog “Sccudeta”.



Pjaniće se povrijedio u prvenstvenoj utakmici protiv Sampdorije, pa je napustio igru u 40. minuti. U “staroj dami“ nisu željeli ništa rizikovati, pa Pjanić nije trenirao početkom sedmice, a i propustio je sinoćnju utakmicu 33. kola Serie A u kojoj je Juventus kiksao odigravši u gostima kod Crotonea 1:1.



No, prema informacijama do kojih su došli italijanski mediji Pjanić bi večeras trebao trenirati sa saigračima, a u Juventusu su uvjereni da će biti spreman za nedjeljni derbi.



Nakon 33 kola, Juventus je lider na tabeli sa 85 bodova, četiri više od drugoplasiranog Napolija.





(AA)