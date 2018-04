Prva zvijezda brazilske reprezentacije i najskuplji fudbaler današnjice Neymar kazao je da će se nakon preloma noge 17. maja vratiti treninzima, a potom i da će se uspjeti pripremiti za Svjetsko prvenstvo, koje će se ovog ljeta igrati u Rusiji.

Napadač Paris Saint-Germaina morao je na operaciju metatarzalne kosti nakon povrede koje je dobio u utakmici francuskog prvenstva 25. februara.



Brazil će prvu utakmicu na Mundijalu igrati 17. juna protiv Švajcarske, tako da će Neymar imati mjesec dana da se pripremi za najveće fudbalsko takmičenje u svijetu.



"Nadam se da ću doći u Rusiju u odličnom stanju. Imam završni pregled 17. maja, a onda bih trebao biti spreman da igram. Prošle sedmice sam imao pregled, koji je pokazao da je sve savršeno i da se oporavak dobro razvija, pa se nadam da će se tako nastaviti kako bih mogao da se vratim što prije", kazao je Neymar za brazilske medije.



Sjajni brazilski fudbaler naglasio je da će učiniti sve kako bi za mjesec dana dostigao najbolju formu.



"Liječim se svakoga dana, a od trenutka kada počnem trenirati radiću više nego ikada, jer je ovo san koji dolazi. To je Svjetsko prvenstvo. Čekao sam četiri godine na ovu priliku i sada se približila", rekao je Neymar, te dodao:



"Naravno postoji doza sumnje i to osjetim. Ali, to je normalno za momka koji je imao prvu operaciju u karijeri. Za mene je veoma teško da ne treniram i ne igram. Moraću naporno raditi, ali ću imati dovoljno vremena da dođem u optimalnu formu za Svjetsko prvenstvo."



Svjetsko prvenstvo u Rusiji igraće se od 14. juna do 15. jula ove godine. Brazil se nalazi u grupi 'E' sa reprezentacijama Švajcarske, Kostarike i Srbije.





(24sata.info / AA)