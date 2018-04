Iako je njegova ekipa pretrpjela visok poraz u revanš susretu polufinala Kupa BiH protiv Željezničara (1:4), Slobodin strateg Slavko Petrović nije bio pretjerano nezadovoljan.

“Izašli smo od prve sekunde s ogromnim rizikom da riješimo ovo polufinale. Mnogi su očekivali da ćemo igrati na nulu i ganjati penale, ali nama to ništa ne bi značilo. Da smo prošli Željezničar, vjerovatno bi i osvojili Kup. Ušli smo u rizik. Postavili smo tri ofanzivna igrača u napadu i to je bilo dobro u prvom poluvremenu. Moram reći da je prvo poluvrijeme najbolje otkako sam u Slobodi”, rekao je Petrović.



Slobodin trener je istakao kako je domaći tim bio bolji u prvom poluvremenu.



“Odlično smo igrali, ali potom i rigorozno kažnjeni s bukvalno dva pogleda na gol i vodstvom od 2:1. I treći gol je pao jako rano i tu je sve bilo riješeno. Međutim, ne mogu biti ljut na svoje momke, jer su pokušali sve da dođu do pobjede. Okrećemo se prvenstvu, koje nam je jako bitno. Dobro je što nećemo imati pakao zbog velikog broja utakmica, kao što je to bio slučaj posljednjih sedmica. Mislim da i pored poraza možemo stadion napustiti zadovoljni”, poručio je Petrović.



