(24SATA.INFO)

Ženska „U-16“ reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je danas Hrvatsku sa 2:1 u susretu prvog kola UEFA razvojnog turnira.

Foto: NSBIH

Hrvatska do prednosti dolazi u 30' kada je Anja Miočinović bila brža od odbrambenih bh. igračica, izašla sama pred golmanicu Larissu Bašić i poslala loptu u mrežu.



BiH izjednačuje u 38'. Nakon dobre akcije Sofija Krajšumović asistira Fadili Mujkić koja pogađa za 1:1.



Pobjedu selekciji Bosne i Hercegovine donijela je Naida Haračić u 79'. U gužvi u kaznenom prostoru Krajšumović je šutirala, ali je izblokirana, lopta se odbila do Haračić koja je precizna sa oko 7 metara za 2:1.



Nakon utakmice selektor Ilija Lucić je izjavio: „Čestitam djevojkama na pobjedi, ali i igračicama Hrvatske na dobroj igri. Prva utakmica nove generacije, ali imamo dosta igračica koje su već nastupale za kadetsku selekciju i one su donijele prevagu. Vjerujem da ćemo u drugom meču igrati još bolje.“



U drugom susretu grupe od 14:00 sati će se sastati Azerbejdžan i Makedonija.



Drugo kolo je na programu 20. aprila kada će u zeničkom Trening kampu biti odigrani mečevi Makedonija-BiH (10:30) i Hrvatska-Azerbejdžan (14:00).



Bosna i Hercegovina-Hrvatska 2:1 (1:1)



Stadion: Trening centar NS/FS BiH, Zenica.



Sudija: Merima Čelik (Sarajevo).



Golovi: 0:1 Miočinović (30'), 1:1 Mujkić (38'), 2:1 Haračić (80').



Bosna i Hercegovina: Larissa Bašić, Elmina Sarajlić, Sajra Eminović, Nikolina Vasiljević, Melisa Sipović, Varvara Šešlija, Jasmina Imširović, Fadila Mujkić, Alma Krajnić, Elma Husić, Sofija Krajšumović. Igrale su još: Sajra Kulalić, Naida Haračić, Dejana Marković, Matea Topalović, Azemina Saldum, Franciska Markota. Selektor: Ilija Lucić.



Hrvatska: Katarina Mandić, Ana Previšić, Katarina Pranješ, Lucija Domazet, Tara Vrbanac, Elena Sipoš, Lara Lucić, Gabrijela Martinović, Nika Petarić, Anja Miočinović, Mia Mišković. Igrale su još: Ana Kalaj, Vanna Gajić, Karla Šabašov, Josipa Knežević, Lucija Jović. Selektorka: Tihana Nemčić.

