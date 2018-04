Iduće sedmice igraju se prve utakmice polufinala Lige prvaka. U igri za najprestižniji trofej u klupskom nogometu ostali su Bayern, Real Madrid, Liverpool i Roma.

Arhiv / 24sata.info

Dok čekamo polufinalne okršaje, sumirani su dojmovi, ali i računi, kako za one koji su još uvijek u takmičenju tako i za one koji su ispali, prenosi Dnevnik.hr.



Švicarski Swiss Ramble već tradicionalno se pozabavio s iznosima koji će klubovima pripasti na kraju sezone od UEFA-e. Izračun je sastavljen na temelju nekoliko parametara, od rezultatskih uspjeha preko zarade od TV prava do market poola. A klub koji je zasad zaradio najviše novca jest - Roma.



Rimljani su senzacionalno nadoknadili minus od tri gola i izbacili Barcelonu te se njihova zarada zaustavila na 82 miliona eura. Zasad je tolika, jer kao i u slučaju ostala tri polufinalista, taj iznos može biti još i veći (ako se plasiraju u finale).



Zanimljivo je kako je iza Rome najviše zaradio Juventus, više i od Bayerna i Reala i Liverpoola. "Kvaka" je u tome što su italijani ove sezone imali samo tri predstavnika pa se novac koji im pripada od TV prava dijeli na manje klubova (Napoli, koji nije niti izborio nokaut fazu jer je bio treći u skupini, zaradio je 38 miliona eura).



Iza Rome i Juvea su Bayern i Real s po 71 milion eura, a Liverpul je na 66 miliona eura.



Klubovi koji su najviše zaradili u sezoni 2017./2018.:



Roma 82.000.000 eura



Juventus 78.000.000



Bayern 71.000.000



Real Madrid 71.000.000



Liverpool 66.000.000





(24sata.info)