Trener Rome Eusebio Di Francesco kazao je da će Edin Džeko početi meč protiv Genove, što će biti najbolji pokazatelj koliko je ovaj susret važan za Vučicu. Roma će protiv Genove igrati u srijedu, a novinare je na konferenciji za medije zanimalo da će li trener rimskog kluba kalkulisati sa sastavom, s obzirom na obaveze u Ligi prvaka naredne sedmice.

Arhiv / 24sata.info

"Jednostavno, moramo misliti na Genovu. Liverpool nam još uvijek ne smije biti u glavama, moramo misiti na meč protiv jedne od najboljih defanzivnih ekipa u ligi. Još uvijek nisam donio odluku oko sastava, ali budite sigurni da neću potcijeniti ovaj susret i da će Džeko dobiti priliku, čime ću pokazati koliko nam je sutrašnji meč važan", kazao je trener Rome, a potom nastavio:



"Što se tiče Perrottija, još uvijek gledamo situaciju. Mislim da bi on trebao biti spreman za narednu utakmicu protiv SPAL-a, a što se tiče Manolasa, on je bolje. Under trenira konstantno u posljednje vrijeme i bit će spreman za sutrašnji meč", istakao je Di Francesco.



Ekipa Rome pokušat će do kraja ove sezone osigurati mjesto među prve četiri ekipe u Seriji A čime će izboriti plasman u Ligu prvaka sljedeće godine, a što se tiče najelitnijeg nogometnog takmičenja, cilj Vučice svakao je pokušati doći do finala.



Podsjećamo, Roma će u polufinalu igrati protiv Liverpoola, a prva utakmica na Anfieldu igra se sljedeće sedmice.

(klix)