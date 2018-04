Mainz je u okviru 30. kola Bundeslige dočekao ekipu Freiburga i slavio pobjedu od 2:0.

Foto: 24sata.info

Momčad Mainza je od starta susreta bila bolja ekipa, a do vodstva dolaze sa bijele tačke u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, a strijelac pogotka bio je De Blasis.



U drugom poluvremenu domaćin je želio osigurati pobjedu, a to su uspjeli u 79. minutu kada isti igrač trese mrežu gostiju i svojoj ekipi donosi pobjedu od 2:0.



Mainz je ovom pobjedom preskočio momčad Freiburga te se izvukao iz zone ispadanja, ali još ništa nije gotovo s obzirom da sada tri ekipe imaju isti broj bodova. Četrnaestoplasirani Wolfsburg, petnaestoplasirani Mainz i šesnaestoplasirani Freiburg imaju po 30 bodova, te će do kraja biti veoma zanimljivo gledati ko će se naši na toj 16. poziciji koja vodi u razigravanje za ostanak u Bundesligi.





(SCsport)