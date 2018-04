Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho tvrdi da vjeruje u svoje menadžerske sposobnosti, ali insistira da je konzistentnost kakvu je ove sezone pokazao Manchester City ta koja timu donosi titulu.

Jose Mourinho / 24sata.info

Portugalac je nakon jučerašnjeg poraza protiv West Broma izjavio da su njegovi igrači "majstori u komplikovanju". United je na domaćem terenu pretrpio poraz (0:1) i tako omogućio gradskom rivalu Cityju da osigura novi naslov prvaka Engleske nakon pobjede protiv Tottenhama (3:1).



Uprkos tome, Mourinho vjeruje da je on prava osoba koja će voditi United u borbi za titulu i naredne sezone.



"Vjerujem u svoj rad, to je sasvim sigurno. Nema razloga da ne vjerujem - osam titula je osam titula, a tri osvojena prvenstva Premier lige su tri osvojena prvenstva. Posljednje osvajanje Premier lige nije bilo prije 20 godina, već prije tri. Znam kako pobjeđivati", izjavio je Mourinho, prenosi Sky Sports.



Mourinho je izjavio da titula prvaka Engleske nije izgubljenja jučerašnjim porazom protiv West Broma na Old Traffordu, te je nazvao City zasluženim prvacima koji su u toku sezone pretrpjeli samo dva poraza.



Portugalski stručnjak tvrdi kako vjeruje u svoje umijeće, ali insistira na tome da se njegov tim mora ugledati na Cityjevu ovosezonsku konzistentnost.



"Vjerujem u sebe, ali ja ne igram. Iz mog iskustva ne osvajate titule s nekonzistentnošću. Naravno, osvajate titule kvalitetom, bez toga nemate šanse. Potrebna je konzistentnost na svakom nivou, svakim danom. Sve mora biti konzistentno do posljednjeg dana. Tako da ono što moramo popraviti je konzistentnost", izjavio je Mourinho.





(AA)